A frase de Cristina Ferreira que Filipe Delgado nunca mais esqueceu: «Marca-me para a vida»

Durante a entrevista no «Dois às 10», Filipe Delgado revelou qual foi a frase de Cristina Ferreira que o marcou profundamente e que hoje ajuda a guiar a sua vida.
Depois do terceiro lugar na «1.ª Companhia», Filipe Delgado esteve no «Dois às 10» e protagonizou vários momentos emocionantes ao lado de Cristina Ferreira. Filipe contou que há uma frase da apresentadora que nunca mais esqueceu — e que passou a fazer parte da sua forma de estar na vida.
“Há uma frase que disseste: ‘Quando tu acreditas consegues, e quando consegues acreditas ainda mais’. E essa frase é a minha frase também”, confessou.
O cantor explicou que aquelas palavras ganharam um significado ainda maior ao longo do seu percurso, sobretudo nos momentos mais difíceis da carreira, quando esteve mais de dois anos sem concertos marcados.
A participação na «1.ª Companhia» acabou por devolver-lhe palco, visibilidade e novas oportunidades. E, para Filipe, tudo começou com algo essencial: acreditar.