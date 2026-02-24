Cristina Ferreira vive momento emocionante com Filipe Delgado: «Não consigo explicar em palavras o que foi»

Depois da entrevista intensa no «Dois às 10», Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para destacar a conversa com Filipe Delgado e deixou uma mensagem que não passou despercebida.

A entrevista de Filipe Delgado no «Dois às 10» continua a dar que falar. O cantor abriu o coração sobre o seu percurso pessoal e profissional, emocionando quem assistia em estúdio e em casa.

Horas depois da emissão, Cristina Ferreira fez questão de sublinhar a importância daquele momento nas redes sociais. “Vejam a entrevista do Filipe. Não consigo explicar em palavras o que foi”, escreveu a apresentadora, evidenciando o impacto que a conversa teve também em si.

Ao longo da entrevista, Filipe falou sobre o fim do casamento, a descoberta da sua identidade, os receios que enfrentou e a forma como a participação na «1.ª Companhia» mudou a sua vida. O momento ficou ainda marcado por declarações de admiração mútua e um abraço sentido entre os dois.

Veja a conversa completa: