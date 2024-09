Filme sobre a vida de Cristina Ferreira: saiba tudo aqui

Há quem ache que a apresentadora merece que seja feito um filme sobre a sua vida

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam na passada manhã de quinta-feira, dia 26 de setembro, Alexandra Lencastre no programa das manhãs, que foi homenageada no dia do seu aniversário e no ano em que celebra 40 anos de carreira.

Durante a conversa com a atriz, Cristina Ferreira foi surpreendida com largos elogios feitos por Alexandra Lencastre a seu respeito. «Se eu fosse realizadora neste país, eu dedicava-te um grande filme. Acho que davas uma protagonista fantástica de um grande filme. Faria um filme sobre ti. Uma grande diva. Deverias ter um grande filme sobre a tua vida, como qualquer grande estrela, uma grande figura de qualquer país. Fica aqui a sugestão. E ainda vai ter. Eu acredito que vai ter», disse a convidada, deixando Cristina Ferreira sem palavras.