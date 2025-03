Esta é a maneira como Cristina Ferreira começa o dia para manter a boa forma física!

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira: Novo lançamento da apresentadora é um sucesso entre as mulheres

Macacão de ganga que molda a silhueta: Cristina Ferreira usa peça que todas as mulheres vão querer

Há um detalhe no visual de Cristina Ferreira que poucos repararam. Veja qual

Foi há um ano: o detalhe que ninguém reparou no look de Cristina Ferreira na Gala da TVI de 2024

Cristina Ferreira está de volta: veja look escolhido

Cristina Ferreira partilhou com os seus seguidores a sua rotina matinal para manter a boa forma física.

Cristina Ferreira partilhou esta manhã com os seus seguidores a sua rotina matinal para manter a boa forma física. Através das redes sociais, mais precisamente numa story no Instagram, a apresentadora mostrou aos fãs como inicia o seu dia de forma saudável e focada no bem-estar.

Às 6h30 da manhã, Cristina Ferreira já estava a treinar no ginásio. É caso para dizer: isto é que é foco!

Além de mostrar o seu treino, Cristina Ferreira também partilhou uma imagem do seu pequeno-almoço saudável, destacando uma refeição nutritiva composta por ovos mexidos, pão escuro e abacate. Esta combinação é conhecida por ser rica em proteínas e gorduras saudáveis, ideais para fornecer energia durante a manhã e ajudar a manter a sensação de saciedade ao longo do dia. Uma alimentação equilibrada, como a que Cristina Ferreira mostra levar, é essencial para um estilo de vida saudável e para a manutenção de uma boa forma física.