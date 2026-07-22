Em direto no Dois às 10, Cristina Ferreira liga a Manuel Luís Goucha após receber mensagem do apresentador

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

O programa «Dois às 10», da TVI ficou marcado por uma conversa de Cristina Ferreira com Manuel Luís Goucha.

Enquanto preparava uma das suas receitas em estúdio, o chef Hernâni Ermida recordou um susto de saúde que viveu recentemente e que o levou a ficar internado durante 10 dias.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o chef explicou que, numa fase inicial, os médicos suspeitaram que pudesse estar perante uma embolia pulmonar, mas revelou que esse diagnóstico acabou por não se confirmar.

Foi então que Manuel Luís Goucha, que acompanhava a emissão, decidiu enviar uma mensagem a Cristina Ferreira. A apresentadora leu-a em direto: «O Goucha já está aqui a dizer: "Será que o chef não teve uma embolia pulmonar?"».

Depois de ouvir Hernâni Ermida esclarecer que essa foi a primeira hipótese colocada pelos médicos, mas que se tratou de um erro, Cristina Ferreira decidiu ligar ao colega em direto. «Mas porque é que tu achas que foi uma embolia? Vou-te pôr em alta voz», questionou.

Do outro lado da chamada, Manuel Luís Goucha explicou que reconheceu os sintomas por experiência própria. «Porque ele estava com os sintomas que eu tive quando tive a embolia pulmonar, o cansaço, não conseguia respirar, pontada nas costas e oxigénio baixo. Eu tive uma embolia pulmonar, como tu sabes, há sete anos», recordou o apresentador.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

A conversa prosseguiu em tom descontraído e Cristina Ferreira aproveitou ainda para colocar a conversa em dia com o amigo, que revelou estar na sua casa, em Sintra

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Cristina Ferreira Goucha Dois às 10 TVI
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

Fora do Estúdio

Ruy de Carvalho despede-se de Luís Represas com mensagem emocionante: «Em breve estaremos juntos a cantar»

Ontem às 14:46

Última publicação da página de Luís Represas emociona fãs após a sua morte

Ontem às 14:28

Filho de Luís Represas segue as pisadas artísticas do pai e já foi estrela em projeto da TVI

Ontem às 09:41

Sucedem-se as homenagens. Manuel Luís Goucha reage à morte de Luís Represas

Ontem às 09:29

Morreu Luís Represas. Revelada a causa da morte do cantor

Ontem às 08:49

Luto. Ex-concorrente do Big Brother vive a maior dor após perder a filha: «Nunca mais serei a mesma pessoa»

Ontem às 08:43

Marta Cardoso explica decisão radical que tomou: «Não preciso delas para a minha vida»

21 jul, 15:58
MAIS

Mais Vistos

Ana tem 23 anos e 120 quilos: «Eu estou gorda mas posso viver e vestir uma roupa bonita»

Ontem às 11:12

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem programa com homenagem a Luís Represas: «Tivemos com ele momentos muito felizes»

Ontem às 09:54

Cláudio Ramos recebe notícia sobre famoso português: “Acabou mesmo agora de dizer. Foi internado no hospital”

16 jul, 10:46

Ao ouvir falar de problema de saúde do Chef Hernâni, Goucha liga para o Dois às 10: «Estava com os sintomas que eu tive»

Ontem às 10:21

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

Ontem às 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

Ontem às 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Em direto no Dois às 10, Cristina Ferreira liga a Manuel Luís Goucha após receber mensagem do apresentador

Ontem às 16:36

'Apanhado' pelo chef: Cláudio Ramos comete erro a fazer arroz muito comum entre os portugueses

Ontem às 16:09

Votações para escolher o melhor do Algarve nas Novas 7 Maravilhas de Portugal já abriram. Conheça os 14 finalistas

Ontem às 15:38

Ruy de Carvalho despede-se de Luís Represas com mensagem emocionante: «Em breve estaremos juntos a cantar»

Ontem às 14:46