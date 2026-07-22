Em direto no Dois às 10, Cristina Ferreira liga a Manuel Luís Goucha após receber mensagem do apresentador

«Saiu de casa para nunca mais voltar»: José ficou viúvo há menos de um mês quando o impensável aconteceu

O programa «Dois às 10», da TVI ficou marcado por uma conversa de Cristina Ferreira com Manuel Luís Goucha.

Enquanto preparava uma das suas receitas em estúdio, o chef Hernâni Ermida recordou um susto de saúde que viveu recentemente e que o levou a ficar internado durante 10 dias.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o chef explicou que, numa fase inicial, os médicos suspeitaram que pudesse estar perante uma embolia pulmonar, mas revelou que esse diagnóstico acabou por não se confirmar.

Foi então que Manuel Luís Goucha, que acompanhava a emissão, decidiu enviar uma mensagem a Cristina Ferreira. A apresentadora leu-a em direto: «O Goucha já está aqui a dizer: "Será que o chef não teve uma embolia pulmonar?"».

Depois de ouvir Hernâni Ermida esclarecer que essa foi a primeira hipótese colocada pelos médicos, mas que se tratou de um erro, Cristina Ferreira decidiu ligar ao colega em direto. «Mas porque é que tu achas que foi uma embolia? Vou-te pôr em alta voz», questionou.

Do outro lado da chamada, Manuel Luís Goucha explicou que reconheceu os sintomas por experiência própria. «Porque ele estava com os sintomas que eu tive quando tive a embolia pulmonar, o cansaço, não conseguia respirar, pontada nas costas e oxigénio baixo. Eu tive uma embolia pulmonar, como tu sabes, há sete anos», recordou o apresentador.

A conversa prosseguiu em tom descontraído e Cristina Ferreira aproveitou ainda para colocar a conversa em dia com o amigo, que revelou estar na sua casa, em Sintra