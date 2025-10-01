Há uma coisa que João Monteiro e Manuel Luís Goucha têm comum. E quem o diz é Cristina Ferreira

Em conversa com Ana Barbosa, vencedora do Big Brother 2021, Cristina Ferreira revelou uma curiosidade que une o namorado, João Monteiro e Manuel Luís Goucha: o signo Capricórnio.

Cristina Ferreira voltou a partilhar um momento de cumplicidade em direto, desta vez durante uma conversa com Ana Barbosa, vencedora do Big Brother 2021.

O tema começou quando Ana falou sobre o marido e a sua forte personalidade: «Ele é Carneiro e eu sou Capricórnio. Dá-se muito bem com Virgem.»

Foi então que Cristina fez uma revelação curiosa, ao sublinhar a importância dos signos: «Pois dá, os meus amigos são quase todos Capricórnio: o Goucha, o Pedro Teixeira, o meu João… Tenho muitos Capricórnios à volta.»

Entre risos, a apresentadora destacou a coincidência de partilhar este traço do zodíaco entre pessoas tão próximas: do colega e amigo Manuel Luís Goucha, ao ator Pedro Teixeira, passando pelo namorado, João Monteiro.

Um momento descontraído que arrancou sorrisos no estúdio e mostrou, mais uma vez, a forma leve e espontânea com que Cristina Ferreira partilha episódios da sua vida pessoal com o público.