O rosto famoso que surgiu nos bastidores da TVI e por quem Cristina Ferreira guarda carinho: «Sempre foi incrível comigo»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:27

Foi um dos colaboradores do programa «Você na TV», apresentado por Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha durante mais de 10 anos.

Ester Silva passou mais de 30 anos a desvendar os casos que marcaram Portugal, e foi no «Dois às 10» que revelou um capítulo igualmente importante da sua vida: o amor de 46 anos com Manuel Rodrigues — antigo comentador do «Você na TV» — que a acompanhou nesta ida ao programa e que Cristina Ferreira fez questão de destacar.

Logo no início da conversa, Cristina dirigiu-se ao marido da inspetora-chefe, que assistia discretamente atrás das câmaras. «Esteve aqui durante muitos anos. Foi comentador meu e do Goucha durante anos e sempre foi uma pessoa incrível comigo e com a equipa. Já demos um abracinho para recordar os velhos tempos», recordou a apresentadora.

Um amor que nasceu ainda no curso da Polícia Judiciária

Ester tinha tudo preparado para seguir Medicina, mas acabou por trocar a bata pela investigação criminal. E foi exatamente nesse caminho inesperado que encontrou o grande amor da sua vida. Conheceram-se ainda no curso de ingresso na Polícia Judiciária — ambos muito jovens — e apaixonaram-se no meio das aulas, dos treinos, das primeiras missões e do entusiasmo por uma carreira exigente.

O que começou como uma cumplicidade profissional transformou-se numa vida partilhada, construída passo a passo entre turnos, vigilâncias, operações e muitos momentos em que o perigo era real.

Hoje contam 46 anos de casamento, sempre lado a lado, sempre cúmplices.

No programa, Ester recordou a decisão que mudou a sua vida: abandonar medicina depois de três anos para entrar na PJ. Rapidamente se destacou num universo dominado por homens — era a única mulher do curso — e nunca se intimidou.

Temas: Cristina Ferreira Goucha Manuel Rodrigues Dois às 10 Claudio Ramos

