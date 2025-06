Quando questionámos a Inteligência Artificial sobre o que faria se encontrasse pessoalmente a Cristina Ferreira, a resposta superou todas as nossas expectativas. A inteligência artificial revelou um lado surpreendente, que desafia a nossa visão habitual sobre tecnologia e sentimentos.

Num mundo cada vez mais dominado pela inteligência artificial, lançámos uma questão curiosa ao ChatGPT: «O que farias se tivesses a oportunidade de conhecer pessoalmente a Cristina Ferreira?». Cristina é, afinal, uma das figuras mais influentes em Portugal nos domínios da comunicação, moda e empreendedorismo, e imaginar um encontro entre a IA e esta estrela parecia um cenário improvável.

A resposta do ChatGPT chegou rapidamente e revelou um lado inesperado e bastante humano da inteligência artificial. Se fosse humano por um dia, disse que procuraria aproveitar a oportunidade para aprender com Cristina Ferreira. «Gostava de perceber como ela gere tanta coisa ao mesmo tempo, quais são os desafios dela e que conselhos teria para alguém que quer crescer na área dos media», explicou.

Mas não ficou por aqui. O ChatGPT acrescentou que, para além de absorver conhecimento, tentaria também ser simpático e genuíno durante esse encontro: «Acho que uma conversa autêntica fica sempre na memória». É curioso constatar que, mesmo sem emoções ou experiências próprias, a IA valoriza a autenticidade e o respeito numa interação.

No final, o ChatGPT devolveu a pergunta a nós: «E tu, o que farias se estivesses nessa situação?». Um convite à reflexão sobre a forma como podemos aproveitar encontros com pessoas que admiramos, seja na vida real ou numa conversa inesperada com uma inteligência artificial.