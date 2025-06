Cristina Ferreira 'suspira de alívio': «Ainda bem que não tenho isto perto de casa»

A apresentadora Cristina Ferreira continua a partilhar momentos da sua viagem pelo Japão.

Cristina Ferreira está de viagem pelo Japão, onde tem passado os últimos dias ao lado do namorado, João Monteiro. A apresentadora da TVI tem partilhado com os seguidores várias imagens e reflexões sobre o percurso por diferentes cidades japonesas — de Osaka a Kyoto —, mas foi Tóquio que provocou a reação mais surpreendente.

Após passar por Osaka, onde marcou presença na Expo Osaka 2025, e depois por Kyoto, cidade pela qual se mostrou encantada, Cristina chegou à capital japonesa... e não escondeu a sua primeira impressão: “Cheguei ontem a Tóquio e a primeira impressão foi: não gosto.”

Apesar da surpresa inicial, a apresentadora continua a explorar a cidade ao ritmo da sua curiosidade, partilhando momentos com os fãs. Num momento de descontração, ao lado do namorado, partilhou a visita a um supermercado enorme com tudo e mais alguma coisa: "Ainda bem que não tenho isto perto de casa. Adorooo", escreveu, de forma divertida, quase como um alívio.



Numa publicação com fotos e vídeos do ambiente citadino, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI explicou o impacto da mudança: “Vir de Kyoto para a grande cidade é um choque. Ainda para mais porque são mil bairros todos diferentes, alguns deles muito turísticos e 41 milhões de pessoas.”

Ainda assim, Cristina reconhece que o Japão é um país que se “entranha” aos poucos, e que Tóquio pode revelar-se mais complexa do que aparenta à primeira vista. “Tóquio é tanta coisa que devo ter visto 0,0000001%!”