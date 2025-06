Cristina Ferreira vive momento emocionante: «Pôs toda a gente com lágrimas nos olhos»

A apresentadora está longe de Portugal e assinalou um momento emocionante nas redes sociais.

Cristina Ferreira viajou até ao Japão, depois de ser convidada para ir até ao Pavilhão de Portugal, na Expo 2025, que decorre em Osaka.

No Instagram, a apresentadora, de 47 anos, destacou um momento bastante emotivo vivido no país nipónico: um espetáculo da fadista Carminho, 55 anos depois de Amália Rodrigues ter atuado no país asiático.

"No final, a Carminho cantou em japonês", começou por referir Cristina Ferreira, acrescentando: "Pôs toda a gente com lágrimas nos olhos.", colocando imagens do momento em que Carminho atuou.

