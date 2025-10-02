Cristina Ferreira reage ao polémico discurso de Joana Marques dirigido aos Anjos nos Globos de Ouro

Cristina Ferreira quebrou o silêncio sobre o discurso de Joana Marques, nos Globos de Ouro, dirigido aos Anjos.

O discurso de Joana Marques nos Globos de Ouro, no qual a humorista abordou o processo movido pelos Anjos, foi tema de análise no programa «Dois às 10». Cristina Ferreira deixou críticas ao discurso, sublinhando que «não fez sentido». Já Gonçalo Quinaz afirmou: «Não gostei rigorosamente nada. Achei desnecessário».

No momento em que subiu ao palco para receber o prémio de Personalidade do Ano na categoria Digital, Joana Marques declarou: «Boa noite a todos, confesso que este mês estava um bocadinho expectante na esperança que houvesse uma decisão a meu favor, que me desse a vitória, mas não era bem nisto. Se calhar, não manifestei bem para o universo. Não é que isto seja mau, mas, preferia o outro».

A radialista e humorista fazia assim referência ao processo interposto pela banda Anjos, composta por Nélson e Sérgio Rosado, depois de uma piada feita sobre a atuação do grupo no Moto GP, quando interpretaram o hino nacional.

Para Luísa Castel-Branco, a atuação de Joana Marques foi desadequada: «Eu achei horrível. Foi o local errado para aquele tipo de discurso. Ela quis ter piada e eu não achei piada».

Cristina Ferreira questionou ainda: «Acham que é para dar a ideia que não tem medo de nada e que está acima de tudo?». Ao que Luísa Castel-Branco respondeu: «É para continuar a gozar nitidamente com o processo». Na mesma linha, Gonçalo Quinaz reforçou: «Foi mesmo falta de noção».

Cristina Ferreira acrescentou ainda que já foi várias vezes alvo de Joana Marques: «Comigo já se meteu muitas vezes», frisando que, no seu entender, as piadas da humorista «não fizeram sentido». «Se envolve justiça é sinal que alguém se sentiu lesado e sentiu necessidade disso, portanto, enquanto o processo está a decorrer, acho que não faz sentido [falar sobre isso]», sublinhou ainda.

Apesar das críticas, Luísa Castel-Branco concluiu: «Eu como gosto do humor dela, acho que ela é mais do que aquilo que fez ali».

No discurso, Joana Marques falou ainda sobre acne, mencionando declarações dos Anjos em tribunal, apelou a «mais terapia e menos processos» e acrescentou que «um processo de divórcio é de mais simples resolução do que o processo colocado por Nélson e Sérgio Rosado».