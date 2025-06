Se fosse Joana Marques: Esta seria a resposta de Cristina Ferreira ao processo dos Anjos

No meio da crescente polémica envolvendo o processo movido pelos Anjos contra Joana Marques, Cristina Ferreira não se poupou a revelar como reagiria caso estivesse no lugar da humorista. A apresentadora e empresária partilhou uma opinião forte e clara, que promete mexer ainda mais com este caso que já está a captar a atenção de todo o país.

Um dos temas em destaque atualmente é o processo movido pelos Anjos contra Joana Marques. As duas primeiras sessões judiciais decorreram esta semana, precisamente nos dias 17 e 18 de junho, durante as quais a dupla musical e as respetivas testemunhas prestaram depoimento.

Cristina Ferreira comentou recentemente a polémica envolvendo Joana Marques durante o programa «Dois às 10». Sem esconder a sua opinião, considerou que Joana tem liberdade para fazer humor, tal como já o fez com ela e com muitos outros. No entanto, defendeu que, se estivesse no lugar de Joana e alguém a abordasse explicando que determinada brincadeira teve consequências negativas pessoais ou profissionais, retiraria esse conteúdo por consideração.

Cristina reforçou a ideia de que, se o seu humor magoasse alguém ao ponto de provocar prejuízos, sentir-se-ia incomodada e agiria em conformidade, mas destacou que essa é apenas a sua forma de ver as coisas.

Além disso, deu o exemplo de críticas que já recebeu ao longo da carreira, referindo que, por vezes, também foi alvo de comentários que poderiam afetar a sua imagem ou oportunidades profissionais, nomeadamente em relação à forma como usa a voz no trabalho.

Referindo-se aos limites do humor, afirmou: «Quando ofende e massacra o outro, acho que não deve ser feito». No entanto, sublinhou que, na sua opinião, será complicado que o tribunal dê razão aos irmãos Rosado.

Para concluir, reforçou: «Acho que a Joana deve continuar o seu trabalho como o faz. Os Anjos têm a carreira que têm por algum motivo, mesmo que aquilo lhes tenha corrido mal, por questões técnicas ou outras razões. O que é certo é que são dois artistas fantásticos que também merecem continuar o seu percurso».