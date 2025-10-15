«Conheço-o bem»: Cristina Ferreira foi colega deste candidato à presidência da República

Cristina Ferreira revelou uma ligação profissional a João Cotrim de Figueiredo, candidato à Presidência da República. Durante o Dois às 10, a apresentadora recordou os tempos em que o político trabalhou na TVI.

Cristina Ferreira surpreendeu os telespectadores do Dois às 10 ao recordar a sua ligação com João Cotrim de Figueiredo, atual candidato à Presidência da República. Durante a conversa com Cláudio Ramos, a apresentadora revelou: «Conheço-o bem. Tu não és do tempo dele aqui na TVI, mas sei bem o homem que é. Se o quiserem como Presidente da República, ouçam a conversa.»

João Cotrim de Figueiredo, ex-líder da Iniciativa Liberal, anunciou a sua candidatura a Belém, afirmando que continuará a exercer funções como deputado no Parlamento Europeu durante a campanha. Acredita que é a alternativa necessária, uma vez que considera que os outros candidatos têm «ideias do passado».

Antes da conversa acabar, Cristina Ferreira recordou os tempos em que João Cotrim de Figueiredo foi diretor da TVI: «Foi das poucas pessoas que sabia o nome de toda a gente. Cumprimentava a empregada de limpeza pelo nome até ao diretor com o maior poder.»

Agora, encara o maior desafio da sua carreira: a candidatura a Presidente da República e tornar-se, nas suas palavras, «um farol para o país».