13 de janeiro: o dia em que a vida de Cristina Ferreira e João Monteiro mudou. Saiba tudo aqui

Esta segunda-feira, 13 de janeiro, João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira, partilhou uma fotografia nas suas redes sociais, acompanhada de uma legenda especial. «Dia 13/1 será sempre especial», escreveu, seguido de um emoji de um coração roxo, que simboliza a sua relação com Cristina Ferreira.

Das centenas de comentários que se podem ler, houve um que se destacou: o de Cristina Ferreira. «Meu amor lindo», escreveu a apresentadora.

Mas, afinal, o que tem o dia 13 de janeiro de especial? Há um ano, no dia 13 de janeiro de 2024, no Cristina Talks, Cristina Ferreira anunciou, no MEO Arena, que tinha voltado a sorrir para o amor. «Era uma vez uma menina que apresentava programas de televisão e um dia o amor cruzou-se com ela», disse, na altura.

Além disso, no dia 13 de janeiro de 2025 foi para as bancas a última edição da Revista Cristina, com João Monteiro na capa.

Recorde-se que a apresentadora encerra o projeto Revista Cristina este mês e lançou um novo projeto sobre o qual ainda pouco se sabe. Sabe-se já que o nome é «Eu sou Gira».