Cristina Ferreira destaca «coisa rara» que João Monteiro fez durante as férias

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:20

Cristina Ferreira e João Monteiro estão a desfrutar de uns dias de férias em Menorca. A partilha de imagens feita por João Monteiro nas redes sociais, esta quinta-feira, apanhou os seguidores de surpresa e mereceu uma reação divertida da apresentadora, que destacou a raridade do gesto do companheiro.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Cristina Ferreira e João Monteiro estão a desfrutar de dias de descanso a dois em Menorca, e os registos das férias já chegaram às redes sociais. Esta quinta-feira, dia 7, foi o treinador de ténis quem surpreendeu ao partilhar imagens do casal durante esta escapadinha romântica nas Ilhas Baleares.

Na publicação feita no Instagram, João Monteiro escreveu apenas: "Menorca. A melhor das Baleares." Uma descrição simples, mas que não passou despercebida à apresentadora e Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

Cristina Ferreira reagiu com sentido de humor à partilha rara do namorado: "O meu amor fez um post. Coisa rara", escreveu, acompanhando a reação com um emoji de gargalhadas. "Merece um comentário vosso", desafiou os seguidores, concluindo com um coração roxo, símbolo da união do casal.

Recorde-se que Cristina Ferreira e João Monteiro assumiram publicamente a relação no final de 2023 e, desde então, têm partilhado com discrição, mas com muito carinho, os momentos especiais que vivem juntos.

Temas: Cristina Ferreira João Monteiro Ferias Menorca

RELACIONADOS

De Maiorca para o paraíso português: É nesta praia que Cristina Ferreira passa férias há mais de 30 anos

Este vídeo antigo é ouro! Cláudio Ramos nem sabia bem quem era Cristina Ferreira: "É uma loira? Sei quem é..."

Cristina Ferreira e a família real espanhola escolhem o mesmo destino de férias

Este alimento é um dos preferidos de Cristina Ferreira e um aliado para manter a boa forma física

Fora do Estúdio

Filho de Kina abre o coração: «Sou gay. A minha mãe defendeu-me contra o meu pai homofóbico»

Hoje às 10:26

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que o filho faz todas as noites antes de dormir: «Que amor!»

Ontem às 09:11

Novas pistas do desaparecimento de jovem de 22 anos: «Foram encontrados bilhetes que levam a crer...»

6 ago, 09:32

Zé Lopes faz desabafo: «O assunto que vos venho escrever hoje de bonito tem muito pouco»

6 ago, 08:59

Solange Tavares assume namoro com ex-concorrente do Big Brother — e não é Dinis Almeida

6 ago, 08:46

Luíza Abreu e João Moura Caetano 'apanhados' em momento romântico durante um evento público

5 ago, 15:49

Manuel Luís Goucha rendido a casal sensação: «Fazem dos pares mais bonitos da televisão»

5 ago, 15:28
MAIS

Mais Vistos

Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

Ontem às 10:46

Ex-concorrente de reality show aparece irreconhecível com menos 22 quilos

Hoje às 11:02

De joelho no chão, Moisés Figueira surpreende Sara Sistelo com anel

Hoje às 10:47

Amiga de Afonso Leitão sobre Daniela Santos: «Está apaixonada pelo Afonso»

Hoje às 10:55

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Morango do amor: aprenda a fazer a receita que está a fazer furor na internet

4 ago, 08:00

Só precisa de sujar um tacho para fazer este bolo de chocolate

2 ago, 14:09

Fotos

Escorredor de dois níveis com drenagem automática é a nova solução prática para cozinhas

Hoje às 17:11

Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais

Hoje às 17:00

Finalmente! Este aspirador robot com 6 modos de limpeza está a menos de 100€

Hoje às 16:47

5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele

Hoje às 16:30