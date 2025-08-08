Cristina Ferreira destaca «coisa rara» que João Monteiro fez durante as férias

Cristina Ferreira descobriu o acessório do Verão. Veja por que todos falam dele

Cristina Ferreira e João Monteiro estão a desfrutar de uns dias de férias em Menorca. A partilha de imagens feita por João Monteiro nas redes sociais, esta quinta-feira, apanhou os seguidores de surpresa e mereceu uma reação divertida da apresentadora, que destacou a raridade do gesto do companheiro.

Cristina Ferreira e João Monteiro estão a desfrutar de dias de descanso a dois em Menorca, e os registos das férias já chegaram às redes sociais. Esta quinta-feira, dia 7, foi o treinador de ténis quem surpreendeu ao partilhar imagens do casal durante esta escapadinha romântica nas Ilhas Baleares.

Na publicação feita no Instagram, João Monteiro escreveu apenas: "Menorca. A melhor das Baleares." Uma descrição simples, mas que não passou despercebida à apresentadora e Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

Cristina Ferreira reagiu com sentido de humor à partilha rara do namorado: "O meu amor fez um post. Coisa rara", escreveu, acompanhando a reação com um emoji de gargalhadas. "Merece um comentário vosso", desafiou os seguidores, concluindo com um coração roxo, símbolo da união do casal.

Recorde-se que Cristina Ferreira e João Monteiro assumiram publicamente a relação no final de 2023 e, desde então, têm partilhado com discrição, mas com muito carinho, os momentos especiais que vivem juntos.