Cristina Ferreira pousa pela primeira vez ao lado de pessoas especiais para João Monteiro. Veja a foto inédita

João Monteiro partilhou uma fotografia na qual surge com a apresentadora num batizado

Cristina Ferreira passou o último fim-de-semana no norte do país com o namorado, João Monteiro. Na sua página de Instagram, a apresentadora fez várias partilhas do seu fim-de-semana.

Durante o fim-de-semana, Cristina Ferreira e João Monteiro mostraram-se num batizado. Em primeiro lugar, Cristina Ferreira revelou uma imagem da festa. «O bebé chama-se João», assinalou, referindo-se ao bebé que foi batizado.

Já o namorado da apresentadora publicou uma foto qual surge com o bebé, os pais do bebé e Cristina Ferreira. «O batizado do putinho», escreveu, na descrição, referindo-se ao pequeno João.