Divertido, João Monteiro comenta momento televisivo de Cristina Ferreira: «Não tenho palavras»

Depois de ter sido o primeiro expulso do «Secret Story 10», Caio esteve no «Dois às 10» e protagonizou um momento inesperado em estúdio. Nas redes sociais, João Monteiro reagiu.

Após ter sido o primeiro concorrente expulso do «Secret Story 10», na gala de terça-feira, Caio Schalch de Moraes marcou presença, na manhã seguinte, no «Dois às 10».

À conversa com Cristina Ferreira, o jovem brasileiro recordou a curta passagem pela “mansão da Malveira” e voltou a revelar o segredo que levou para dentro da casa: “Ganhei um prémio num Festival Internacional de Cannes”. A distinção surgiu através de um anúncio publicitário em que participou, onde se destacou pelo talento para o beatbox — habilidade que se tornou uma das suas imagens de marca no programa.

Já na reta final da entrevista, Cristina Ferreira lançou-lhe um desafio inesperado: criar ali mesmo um novo jingle para o programa das manhãs da TVI. Sem hesitar, Caio aceitou e mostrou novamente o seu talento vocal, arrancando gargalhadas e aplausos em estúdio.

O momento foi posteriormente partilhado nas redes sociais, onde rapidamente acumulou centenas de comentários. Entre as várias reações, destacou-se a de João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira. Mesmo longe dos estúdios não deixou passar o momento em branco e escreveu: “Pá… eu não tenho palavras”.

Uma reação breve e bem-humorada que não passou despercebida aos seguidores.