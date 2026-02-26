Divertido, João Monteiro comenta momento televisivo de Cristina Ferreira: «Não tenho palavras»

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:04

Depois de ter sido o primeiro expulso do «Secret Story 10», Caio esteve no «Dois às 10» e protagonizou um momento inesperado em estúdio. Nas redes sociais, João Monteiro reagiu.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Após ter sido o primeiro concorrente expulso do «Secret Story 10», na gala de terça-feira, Caio Schalch de Moraes marcou presença, na manhã seguinte, no «Dois às 10».

À conversa com Cristina Ferreira, o jovem brasileiro recordou a curta passagem pela “mansão da Malveira” e voltou a revelar o segredo que levou para dentro da casa: “Ganhei um prémio num Festival Internacional de Cannes”. A distinção surgiu através de um anúncio publicitário em que participou, onde se destacou pelo talento para o beatbox — habilidade que se tornou uma das suas imagens de marca no programa.

Já na reta final da entrevista, Cristina Ferreira lançou-lhe um desafio inesperado: criar ali mesmo um novo jingle para o programa das manhãs da TVI. Sem hesitar, Caio aceitou e mostrou novamente o seu talento vocal, arrancando gargalhadas e aplausos em estúdio.

O momento foi posteriormente partilhado nas redes sociais, onde rapidamente acumulou centenas de comentários. Entre as várias reações, destacou-se a de João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira. Mesmo longe dos estúdios não deixou passar o momento em branco e escreveu: “Pá… eu não tenho palavras”.

Uma reação breve e bem-humorada que não passou despercebida aos seguidores.

Temas: Cristina Ferreira Joao Monteiro Dois às 10

Fora do Estúdio

Rute Cardoso vive momento arrepiante ao ver Diogo Jota eternizado fora de Portugal

Hoje às 11:00

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90. Hoje, vende imóveis de luxo

Hoje às 09:32

Internado, Nuno Markl faz esclarecimento após mostrar sequelas do AVC

Hoje às 09:07

Isto é o que aconteceu a Lourenço Ódin depois do "Secret Story"

Ontem às 15:00

Caio, primeiro expulso do «Secret Story», revela o seu segredo: «Dá-me muito orgulho»

Ontem às 09:45

Antigo rosto de reality show lança farpa a concorrente do "Secret Story 10": "Não faço questão que seja bem-sucedido"

24 fev, 16:00

Aos 24 anos, filha do meio de Luís Figo está irreconhecível: veja as fotos

24 fev, 15:00
MAIS

Mais Vistos

"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta

Hoje às 11:41

Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez

Ontem às 11:54

A impagável reação de João ao ver concorrente admitir atração pela namorada

Hoje às 10:13

Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"

Ontem às 11:57

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

Há 2h e 36min

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Fotos

É seguro lavar toalhas e roupa juntas? Aqui está a verdade

Há 36 min

Adeus, película aderente colada. Este é o truque que resolve o problema de vez

Há 1h e 36min

Rita Almeida reage ao fim da relação com Marcelo Palma: «Quando se diz essa frase...»

Há 1h e 44min

Com próteses nos dedos e na anca, Joana D'arc superou-se na 1.ª Companhia: «Vivo sempre com dores»

Há 2h e 7min