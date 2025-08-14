Francisco Vale para Cristina Ferreira: «Nunca me agradeceu o facto de ter conhecido o João»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 18min

Francisco Vale reencontrou Cristina Ferreira no «Dois às 10» e, entre risos, disse ser “o responsável” pelo início da relação da apresentadora com João Monteiro.

Na manhã desta quinta-feira, 14 de agosto, Francisco Vale esteve no «Dois às 10» para falar sobre a sua nova vida. No final da entrevista, o nortenho, de 26 anos, aproveitou para lançar uma provocação bem-humorada a Cristina Ferreira.

“A Cristina nunca me agradeceu o facto de ter conhecido o João [Monteiro]”, disse, em tom divertido. Surpresa, a apresentadora questionou: “Foi por tua causa?” — ao que Francisco respondeu com convicção: “Claro! Eu salvei o Francisco [Monteiro] logo na primeira semana de ser nomeado e foi por causa disso que conheceu o João. Se o Francisco tem ido embora, nunca mais conhecia o João”

O comentário arrancou gargalhadas no estúdio. Entre a boa disposição, a apresentadora até deixou no ar uma proposta inesperada: “Vou-te dizer, vou pensar em ti para padrinho”, afirmou, rindo-se.

A cumplicidade e a troca de piadas marcaram o reencontro, mostrando que, mesmo fora do «Big Brother», Francisco Vale continua a protagonizar momentos divertidos nos programas da TVI.

Temas: Cristina Ferreira Joao Monteiro Francisco Vale Dois às 10

