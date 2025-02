Reconciliação à vista? Já se fala que «houve uma proximidade» entre Patrícia Palhares e João Palhinha

Polémica em torno do nascimento do segundo filho de João Palhinha e Patrícia Palhares - Cláudio Ramos confessa: «Até chorei...»

Após o nascimento do filho Francisco, será que Patrícia Palhares e João Palhinha estão mais próximos? Há quem diga que sim...

Na manhã desta quinta-feira, 6 de fevereiro, os comentadores Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz participaram na rubrica habitual "Conversas de Café", onde vários tópicos foram abordados, entre os quais o nascimento do segundo filho de Patrícia Palhares e João Palhinha.

Apesar da separação do casal, Gonçalo Quinaz mencionou que, após o nascimento de Francisco, houve uma aproximação entre os dois. «Houve uma proximidade entre o casal», afirmou Gonçalo Quinaz, sugerindo que a chegada do bebé pode ter contribuído para uma proximidade entre o casal. Tanto Cláudio Ramos como Gonçalo Quinaz expressaram o desejo de que Patrícia Palhares e João Palhinha se reconciliem.

«Acho que até pode ter havido uma pessoa, acredito que tenha existido», começou por dizer Cláudio Ramos, falando sobre os motivos que podem ter levado à separação do casal. «A Patrícia pode ter descoberto ou o João deve ter dito qualquer coisa, não interessa. Ele pode ter estado com uma pessoa e voltaram para os braços um do outro. Uma traição, às vezes, não significa o terminar de uma relação», completou o apresentador, defendendo que, muitas vezes, um erro não deve ser motivo para o fim de uma relação. «Acho mesmo que as pessoas não devem deitar fora a vida delas só por um erro, principalmente pelo que os outros dizem», rematou.

«Não descarto a possibilidade de uma reconciliação», disse ainda Cláudio Ramos. Para além disso, Cristina Ferreira, Cinha Jardim e Luísa Castel-Branco concordaram com essa possibilidade. «Não nos esqueçamos que agora há dois filhos em comum. As pessoas não têm de ficar juntas por causa dos filhos, mas...», destacou Cristina Ferreira, dando a entender que a probabilidade de uma reconciliação entre o casal é grande, especialmente tendo em conta o maior laço familiar agora existente.