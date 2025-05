«Para tudo para ver este look»: Cristina Ferreira aparece com este vestido arrojado e ninguém fica indiferente

O detalhe sofisticado no look de Cristina Ferreira de que todos falam

Cristina Ferreira voltou a surpreender com um vestido arrojado que virou sensação nas redes sociais.

Cristina Ferreira voltou a dar que falar nas redes sociais e bastou uma story para que todas as atenções se voltassem para ela. A apresentadora partilhou um vídeo no Instagram onde surge com um vestido justo ao corpo, com um decote marcante e detalhes em atilhos, deixando bem evidente a forma física invejável.

«Para tudo para ver este vestido», escreveu Cristina na legenda, referindo-se à peça da marca Elisabetta Franchi, num tom castanho tendência que, segundo a própria, «faz o corpo incrível».

Nos últimos tempos, Cristina Ferreira tem partilhado com os fãs detalhes do seu estilo de vida mais saudável, revelando a combinação de rotina de treinos regulares e uma alimentação equilibrada, algo que, segundo ela própria disse, tem tido impacto não só físico, mas também emocional.

A peça em questão, com cortes estratégicos e um tecido estruturado, pertence à nova coleção da estilista italiana Elisabetta Franchi, uma das preferidas da apresentadora, que aposta regularmente em marcas que unem elegância com sensualidade.

Sem exageros, mas com muito charme, Cristina volta a mostrar que domina as tendências com um simples look. E a verdade é que, com este vestido, ninguém conseguiu mesmo ficar indiferente.