«Era o primeiro a quem ligava»: Cristina Ferreira "de rastos" com morte de amigo e colaborador

A apresentadora Cristina Ferreira lamentou a morte de Pedro Leitão com uma homenagem nas redes sociais.

Cristina Ferreira partilhou nas redes sociais uma mensagem profundamente emotiva sobre a morte de Pedro Leitão, designer gráfico que trabalhava consigo há 12 anos. “Estava no programa quando recebi a mensagem mais inesperada. O Pedro morreu”, escreveu a apresentadora no início da sua homenagem.

Cristina recordou o momento em que, numa reunião para a escolha do designer da revista Cristina, optou por Pedro mesmo contra sugestões em contrário: “Disseram‑me que seria difícil trabalhar com ele — foi precisamente aí que disse: então é mesmo o Pedro que eu quero”. A partir dali, inaugurou-se uma relação profissional sem falhas: “Nunca tivemos uma questão, um problema, uma discussão. Nada. Era o primeiro a quem ligava para partilhar uma ideia”.

Destacou ainda a criatividade e proximidade de Pedro: “Ele sonhava sempre comigo, dava mais mil ideias, mudava tudo quando era preciso”. Recordações permeadas de alegria — “Só me lembro do sorriso. Rimo‑nos tanto, dissemos tanta parvoíce” — contrastam agora com a tragédia da sua partida repentina. Cristina concluiu a homenagem com uma despedida comovente: “Querido Pedro, esta página não estava prevista. E vais mesmo fazer muita falta. Mas ficas para sempre”.