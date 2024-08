A bonita homenagem de Cristina Ferreira a Manuel Luís Goucha num dos dias mais difíceis de sempre

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira abriu o programa «Goucha» da passada terça-feira, 13 de agosto, com um discurso a um dos homens da sua vida

Cristina Ferreira conduziu ontem o «Goucha», uma vez que aconteceram as cerimónias fúnebres da mãe do apresentador, e, na abertura do programa, deixou algumas palavras a Manuel Luís Goucha:

Pela amizade de duas décadas, Cristina Ferreira afirma ter assumido o lugar do apresentador neste dia:

«Para o titular do cargo, Manuel Luís Goucha, hoje foi o dia da despedida. O dia em que a mulher que mais o viu certamente na televisão lhe disse adeus, mas que ele continua a honrar todos os dias e vai fazê-lo hoje, uma vez mais, por volta das nove da noite, quando continuar a cumprir o sonho. É em honra dos 20 anos de amizade que temos os dois que aqui estou hoje, neste dia que nunca mais será igual».