Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha ainda têm uma promessa por cumprir em conjunto

Manuel Luís Goucha surpreendeu ao revelar que nunca apanhou uma bebedeira. O apresentador garantiu que a primeira será ao lado de Cristina Ferreira, que também nunca viveu essa experiência.

Durante uma emissão do programa «Goucha», Manuel Luís Goucha protagonizou um momento divertido e inesperado ao conversar com Ana Neto, ex-concorrente do Big Brother. O tema? Rebeldias da juventude — ou a falta delas.

O apresentador quis saber se Ana sempre foi rebelde ou se teve uma fase mais “certinha”. Com um sorriso, a jovem respondeu com honestidade: “Sempre fui muito certinha… mas claramente já apanhei uma bebedeira.”

Entre risos, a revelação levou Manuel Luís Goucha a partilhar algo curioso: “Nunca apanhei uma bebedeira. Nem a Cristina Ferreira.” Mas o momento alto veio logo a seguir, com uma promessa realizada entre ambos: “Está prometido para a Cristina Ferreira, os dois juntos.”

Os telespectadores não deixaram passar despercebida esta promessa bem-humorada entre os dois rostos mais mediáticos da TVI — e muitos já querem ver se o duo vai mesmo cumprir o que foi dito.