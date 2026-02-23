Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha lamentam morte de antiga colaboradora da TVI

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:51

Na emissão especial “Parabéns, TVI”, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha viajaram no tempo e recordaram momentos marcantes do “Você na TV”, num tributo sentido também às pessoas anónimas que marcaram o programa.

A emissão especial “Parabéns, TVI” ficou marcada por momentos de nostalgia e emoção. Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha recordaram vários episódios icónicos do “Você na TV”, formato que apresentaram durante anos e que marcou as manhãs dos portugueses.

Entre as memórias partilhadas, estiveram também duas colaboradoras que integravam o público do programa, responsáveis pelo ambiente de aplausos e gargalhadas que tantas vezes se ouviam em estúdio.

Manuel Luís Goucha destacou a importância dessas presenças anónimas: “Há pessoas que iam para ali porque eram felizes naquelas três horas. E há aquela história daquela senhora, a Rosinha, que queria que o filho a visse em França.”

Albertina e Sofia, que estavam presentes, acrescentaram: “A Rosinha, que já faleceu”, sublinhando o carinho que guardam dessa figura tão especial.

No final do momento, Cristina Ferreira fez questão de reconhecer o papel fundamental daquele público fiel: “Elas foram o ‘Você na TV’ tal como nós enquanto apresentadores.”

Uma homenagem simples, mas carregada de significado, a quem ajudou a construir um dos programas mais marcantes da televisão portuguesa

Temas: Cristina Ferreira Manuel Luis Goucha Dois às 10 Voce na TV

