Cristina Ferreira revela presente de João Ricardo para Márcia Soares e a reação foi esta...

O suposto romance entre João Ricardo e Márcia Soares parece estar cada vez mais difícil de disfarçar...

Hoje, durante a entrevista com Inês Morais, vencedora do «Secret Story - Desafio Final», Cristina Ferreira fez uma revelação intrigante sobre o possível romance entre João Ricardo e Márcia Soares.

Cristina Ferreira questionou Inês Morais, amiga próxima de João Ricardo, se já tinha ouvido falar do suposto romance entre ele e Márcia Soares. «Já fui sabendo de umas coisas...», respondeu Inês, de forma enigmática, como quem não quer dar muita informação, mas deixando no ar a sensação de que há mais do que apenas rumores.

A apresentadora então mostrou uma imagem que poderia sugerir uma relação entre João Ricardo e Márcia Soares, levando Inês a tentar defender o amigo. João Ricardo, que estava nos bastidores do programa, reagiu à conversa com risos. No entanto, Cristina não deixou de acrescentar uma afirmação curiosa: «Tu sabes que ele manda para aqui flores sempre que ela está cá?», questionou a apresentadora.

Inês, tentando desviar-se de qualquer possível confirmação, respondeu com um sorriso nervoso. «Já ouvi...», disse, mas sem dar mais detalhes, deixando no ar a dúvida sobre o que sabe realmente. A reação da amiga de João Ricardo e as trocas de olhares entre as duas mostraram que a situação é, sem dúvida, mais complexa do que parece.