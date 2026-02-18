Cristina Ferreira reage a separação de famoso casal português: «Nada fazia prever isto»

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:32

A separação de Marco Costa e Carolina Pinto continua a dar que falar e foi tema de conversa no Dois às 10. Cristina Ferreira admitiu que a notícia a apanhou de surpresa e revelou que já trocou mensagens com o pasteleiro após o anúncio do fim da relação.

A recente separação de Marco Costa e Carolina Pinto esteve em destaque no Dois às 10, durante o habitual espaço das “Conversas de Café”.

Cristina Ferreira começou por mostrar surpresa com a notícia. “Nada fazia prever isto”, afirmou a apresentadora, sublinhando que, do lado de fora, o casal transmitia estabilidade.

A comunicadora destacou ainda a dedicação de Marco Costa ao trabalho ao longo dos anos. “O Marco sempre foi um homem de trabalho e que raramente tirava férias. Começou a fazer férias, a viajar… não sabemos se por influência dela, que tentou mais disponibilidade para a família”, comentou, levantando a hipótese de mudanças recentes na dinâmica do ex-casal.

Cristina Ferreira revelou também que já entrou em contacto com o pasteleiro. “Mandei um beijinho ao Marco”, contou, acrescentando que recebeu um agradecimento da parte do ex-concorrente da TVI.

Recorde-se que Marco Costa e Carolina Pinto anunciaram recentemente o fim da relação, garantindo que a filha continuará a ser a prioridade de ambos. 

Temas: Cristina Ferreira Marco Costa Dois às 10 Carolina Pinto

