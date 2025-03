O post viral de Cristina Ferreira e a reação de Marco Costa

Com imagens inéditas, Marco Costa declara-se à filha em dia especial: «Um amor sem igual»

Cristina Ferreira voltou a surpreender os seus seguidores nas redes sociais com uma imagem cheia de sensualidade. A fotografia mostra a apresentadora a usar um top sensual que destaca a sua elegância e confiança. A publicação foi acompanhada de uma mensagem poderosa na legenda, onde a apresentadora partilha uma reflexão pessoal: «Um dia vou cumprir todos os meus sonhos. Até os que estão para chegar».

Com esta frase, a apresentadora não só exibe o seu lado mais íntimo, mas também deixa claro o seu compromisso com o futuro e com a concretização dos seus objetivos. A mensagem inspiradora exaltou os seus seguidores, que se mostraram entusiásticos nos comentários.

Entre as várias reações, destaca-se a de Marco Costa, o ex-concorrente de reality shows e conhecido pasteleiro, que deixou uma mensagem de apoio e admiração à amiga. «És um exemplo! Vamos», escreveu Marco Costa, mostrando a sua amizade e carinho pela apresentadora e reforçando a mensagem de força e determinação transmitida na publicação.