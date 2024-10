«Secret Story»: Cristina Ferreira reage a polémica entre Margarida e Rafael - «Sei de dados que nenhum de vocês sabe»

Cristina Ferreira sobre Margarida, concorrentes do «Secret Story»: «Eu sei, juntamente com os psicólogos, o porquê das reações da Margarida»

Cristina Ferreira fez um esclarecimento em relação à polémica sobre Margarida e Rafael, concorrentes do «Secret Story»

Esta manhã, de dia 2 de outubro, Cristina Ferreira falou sobre um dos assuntos mais comentados no momento sobre o «Secret Story», o polémico episódio protagonizado por Margarida e Rafael.

«Acho que as pessoas me conhecem e quando faço as coisas tendo noção… Não é aquilo que eu penso, é aquilo que uma equipa inteira tem a certeza e pensa, muito comandada por uma Voz que está diariamente com eles, vê tudo, fala com eles e sabe tudo», começou por dizer Cristina Ferreira, em tom de esclarecimento.

A apresentadora acrescentou ainda: «A partir do momento em que me dizem que não aconteceu nada, que não houve nada que tivesse ultrapassado os limites, que não houve nada que não tivesse sido permitido, eu tenho que confiar naquilo que me dizem. Eu sei de dados que nenhum de vocês sabe referentes à história da Margarida e, portanto, eu sei, juntamente com os psicólogos, o porquê das reações da Margarida. Tenho dito. Não acrescento mais nada».

Para rematar, a apresentadora deixou claro: «Gosto muito pouco de injustiças e de extermínios públicos e, por isso, tento fazer o meu trabalho da melhor forma. Não entro em vagas, não entro em ondas e nunca esperarão isso de mim. Podem dizer o que quiserem nas redes sociais em relação a mim e ao meu trabalho. Eu sei o que estou a fazer».