"Afilhado" de Cristina Ferreira celebra primeiro aniversário da filha: «Um ano de muito amor»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 31min

Miguel Moura está a viver um momento muito especial. A filha do cantor, Ema, celebrou o primeiro aniversário e o artista partilhou uma declaração emocionante.

No dia 3 de março do ano passado, a vida de Miguel Moura mudou para sempre. O cantor alentejano tornou-se pai pela primeira vez, com o nascimento da pequena Ema.

Esta segunda-feira, a menina celebrou o primeiro ano de vida e o artista — que se tornou conhecido do grande público no programa All Together Now, apresentado por Cristina Ferreira — assinalou a data com uma declaração sentida. Recorde-se que Miguel é carinhosamente tratado como “afilhado” da apresentadora.

“Hoje a minha mais que tudo faz 1 aninho!  1 ano de muito amor e de muita responsabilidade”, começou por escrever.

O cantor refletiu sobre o crescimento da filha e sobre a felicidade que sente ao acompanhar cada etapa: “Ver a minha menina crescer sabe tão bem, olhar para ela todos os dias, ver os progressos dia após dia, a rapidez e facilidade com que aprende as coisas que lhe são ensinadas. Parece que foi ontem que estava a sair da maternidade com um ser de 47 cm ao colo (…)”.

Miguel Moura destacou ainda as conquistas mais recentes da pequena Ema: “Hoje já diz umas coisinhas, já anda, já sabe o que é que quer dizer algumas palavras nomeadamente o ‘não’, acompanha-nos à mesa, que é o melhor que há. Tentar fugir (não sabendo fugir) porque já sabe que o que estava a fazer supostamente é o ‘não’ 😂. As imitações… Sou mesmo um felizardo!”.

O artista fez também questão de agradecer o carinho que os seguidores demonstram pela filha: “E ver que a Ema é muito acarinhada por todos vocês, não imaginam o quanto me deixam feliz por isso.”

A terminar, deixou algumas frases que escreveu especialmente para a menina: “Quem me dera que o mundo fosse como tu, um mundo seguro, sorridente e sem maldade, inocente no que faz… E cheio de amor, como tens tu.”

Uma declaração que rapidamente conquistou os fãs e reforçou o lado mais emotivo do cantor.

