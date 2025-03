Cristina Ferreira surpreende Miguel Vicente durante entrevista: «É das poucas coisas onde tu mentes»

Cristina Ferreira reage a afirmação de Miguel Vicente

Miguel Vicente, ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final», esteve esta manhã no programa «Dois às 10», apresentado por Cristina Ferreira, para uma conversa emocionante e reveladora. O jovem, que ficou em segundo lugar no reality show, teve a oportunidade de refletir sobre a sua experiência na casa mais vigiada do país, mas também sobre a vida depois do programa. Cristina Ferreira, sempre atenta às nuances de cada conversa, aproveitou o momento para fazer uma afirmação surpreendente.

Durante a entrevista, Miguel foi questionado sobre o seu desempenho e sobre as relações que estabeleceu dentro da casa. A um dado momento, o ex-concorrente revelou estar indiferente ao facto de ter saído do reality show sem muitas amizades ou vínculos duradouros. Esta afirmação, contudo, não passou despercebida a Cristina Ferreira, que, com a sensibilidade que a caracteriza, decidiu contrariar a sua opinião.

«É das poucas coisas onde tu mentes», disse Cristina, de forma direta, mas carinhosa, acrescentando que acreditava que Miguel, no fundo, não pensava assim. A apresentadora afirmou conhecer um Miguel mais sensível e que, apesar da sua postura reservada, realmente gosta de se dar bem com as pessoas.

Cristina Ferreira revelou ainda que tem um carinho especial por Miguel, que até já já foi capa da sua revista. «Sabes que eu te conheço, fizeste capa da minha revista...», disse a apresentadora. Sempre atenta às emoções dos seus convidados, mostrou que, além de estar a par das dinâmicas do reality show, também tem uma ligação pessoal com o jovem e o conhece, o que torna a sua visão sobre ele mais clara.