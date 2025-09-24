«Não me lembro de uma transformação tão impactante»: Cristina Ferreira impressionada com antes e depois de mulher marcada pelas drogas e prostituição

No “Dois às 10” desta manhã, Cristina Ferreira ficou visivelmente impressionada com o testemunho de Manuela — uma história dura de abandono, violência e dependência que acabou por se transformar numa caminhada corajosa rumo à recuperação.

A equipa da doutora Luísa Magalhães Ramos voltou a provar que a intervenção certa pode mudar vidas. No estúdio, Manuela abriu o coração e contou, entre lágrimas e coragem, um percurso marcado por momentos muito difíceis: uma infância em família disfuncional, um pai alcoólico e violento, um primeiro relacionamento que a deixou profundamente marcada e uma tentativa de pôr termo à vida num momento em que tudo parecia perdido.

Aos 15 anos ficou grávida e, sem condições para criar o filho, entregou-o à mãe. Já na adolescência e início da vida adulta, Manuela descreve como começou a trabalhar “na noite”, a beber e a prostituir-se — escolhas forçadas por circunstâncias que a empurraram para a margem. Aos 19 anos teve o primeiro contacto com a prisão e, mais tarde, esteve 18 meses detida. Foi na sequência destes episódios que a dependência das drogas se instalou: “Comecei a consumir drogas mais fortes e fiquei um trapo humano”, confessou no programa.

No estúdio, Cristina Ferreira mostrou-se impressionada com a força de Manuela — não só pela crueza do relato, mas sobretudo pela capacidade de a convidada se erguer depois de tanto sofrimento. A intervenção da equipa da doutora Luísa Magalhães Ramos foi destacada como um ponto de viragem: apoio médico, acompanhamento psicológico e medidas práticas que ajudaram Manuela a cortar com o ciclo da autodestruição.

