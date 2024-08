Cristina Ferreira confessa ser feliz sozinha, mas admite: «Tenho uma paz que não tinha»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

No final do «Dois às 10» desta quarta-feira, dia 21 de agosto, Cristina Ferreira partilhou com Cláudio Ramos uma visão que tem da felicidade.

Os apresentadores partilharam qual é o seu nível de felicidade e, ao Cristina Ferreira confessar que tem um nível de felicidade superior ao de Cláudio Ramos, o apresentador argumentou que isso se deve ao facto de a colega ter a sua vida pessoal resolvida. «Eu não tinha namorado e o meu nível de felicidade era igual», começou por responder Cristina Ferreira.

«Eu agora tenho uma paz, um aconchego que não tinha, mas o meu nível de felicidade é igual. Fui tão feliz sem namorado como sou hoje sem namorado», explicou a apresentadora ao colega, frisando que o namorado «iluminou» a sua felicidade, mas que «o nível de felicidade é o mesmo».

Sobre o namoro com João Monteiro, Cristina Ferreira acabou por confessar: «Estou extraordinariamente feliz com a pessoa que tenho. Gosto muito mais da minha vida com o João. Já não imagino a minha vida sem esta felicidade».