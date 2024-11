Cristina Ferreira partilha acontecimento inesperado durante viagem com o namorado: «Veio o guarda para dizer...»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira revela ritual com João Monteiro: «Adoro descascar fruta para o meu amor»

Cristina Ferreira sobre foto com João Monteiro: «Estamos muito bonitos!»

Cristina Ferreira sobre o namoro com João Monteiro: «Tenho uma paz, um aconchego que não tinha»

Cristina Ferreira sobre o namoro com João Monteiro: «Gosto muito mais da minha vida com o João»

Cristina Ferreira sobre o namoro com João Monteiro: «Estou extraordinariamente feliz com a pessoa que tenho»

Cristina Ferreira revela pormenor de viagem com João Monteiro: «Estive à porta dele neste fim-de-semana, veio logo o guarda»

Cristina Ferreira revela episódio que aconteceu em Inglaterra durante a viagem que fez com João Monteiro

Cristina Ferreira aproveitou as suas folgas para uma escapadinha romântica com o seu companheiro, João Monteiro. A viagem foi, segundo a apresentadora, um presente de aniversário do namorado, João Monteiro, e, por isso, não podia ser mais especial.

O casal rumou então até Cotswolds, em Inglaterra.

No «Dois às 10», na passada segunda-feira, depois de ter regressado de viagem, a apresentadora falou sobre um momento da viagem com João Monteiro que ficou marcado na sua memória.

Durante a rubrica «Conversas de Café», que acontece habitualmente às quintas-feiras no programa das manhãs», falou-se sobre a o aniversário do rei Carlos III. «Eu estive à porta dele este fim-de-semana!», começou por revelar, entusiasmada. «Eu assim que cheguei à porta, veio o guarda para dizer logo...», disse ainda, explicando que existe uma enorme segurança ao redor da casa do rei.

Esta foi uma viagem especial para Cristina Ferreira, que partilhou uma bonita reflexão sobre os dias que passou em Inglaterra com João Monteiro.

Lembre-se que Cristina Ferreira conheceu o atual companheiro em 2023, durante a apresentação do «Big Brother», reality show onde o irmão de João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira, se sagrou vencedor.

Cristina Ferreira tornou pública a sua primeira relação com António Casinhas, que terminou há alguns anos, mas que teve como fruto um filho, Tiago Casinhas, de 16 anos.

Sobre a possibilidade de voltar a ser mãe, a verdade é que já houve quem afirmasse que isso iria acontecer em breve. Há alguns meses, dois médium garantiram que Cristina Ferreira seria mãe em breve.