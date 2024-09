Foto inédita! Cristina Ferreira e João Monteiro pousam em beijo apaixonado

Cristina Ferreira partilhou uma foto com o namorado nos bastidores do «Secret Story»

Cristina Ferreira partilhou uma foto muito apaixonada ao lado do namorado, João Monteiro.

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI é apresentadora do novo reality show da TVI, o «Secret Story» e, no dia da estreia da nova edição do formato, no passado domingo, teve uma companhia muito especial nos bastidores: João Monteiro, o namorado.

No registo partilhado pela apresentadora nas redes sociais, esta mostra-se a receber um beijo do namorado.

Veja o registo: