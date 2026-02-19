Antes de dia importante, Pedro Jorge envia mensagem a Cristina Ferreira

Cristina Ferreira está a poucos dias de estrear a décima temporada de Secret Story – Casa dos Segredos e já vive intensamente os preparativos para o regresso do reality show da TVI. Esta quarta-feira, 18 de fevereiro, a apresentadora visitou a nova mansão e partilhou vários registos nas redes sociais.

“Ó Voz! Não me responde. E eu no confessionário. Se calhar, só volta no domingo, quando os novos concorrentes estarão à porta de casa para entrar. Casa nova, novos segredos, um desafio que começa outra vez”, começou por escrever. Entusiasmada, acrescentou: “Esta fase é muito entusiasmante: imaginar como vão ser, como se vão entender, as missões que serão entregues.”

No meio da azáfama, Cristina revelou ter recebido uma mensagem especial de Pedro Jorge, vencedor da anterior edição do formato. “Ontem, o Pedro Jorge enviou-me mensagem a dizer que já estava com saudades. Percebo. Só quem passa por um programa do género sabe a sua força transformadora”, confidenciou.

O próprio Pedro Jorge acabou por comentar a publicação, reforçando o carinho: “Verdade, elas não matam, mas moem! Beijinho e boa sorte nesta nova edição Cristina! Estarei atento.”

Para Cristina Ferreira, os próximos meses prometem ser de entrega total. “Para mim, serão meses de adrenalina total. Não há pausas para quem apresenta um reality. Dormir pouco e decisões constantes. Mas esta descoberta inicial vale por tudo. Está quase tudo pronto. Só não escolhi ainda o vestido. Há apostas?”, desafiou, deixando no ar a contagem decrescente para mais uma edição repleta de segredos.