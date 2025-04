Cristina Ferreira e Pedro Teixeira protagonizam momento hilariante em direto

A dupla partiu a loiça toda!

Esta sexta-feira, 18 de abril, o apresentador e ator Pedro Teixeira marcou presença no programa «Dois às 10», na TVI, para promover a estreia do seu novo projeto televisivo, «Star Park», que vai para o ar já este sábado. A entrevista, conduzida por Cristina Ferreira, ficou marcada por momentos de boa disposição e um episódio caricato em torno da idade do convidado.

Logo no início da conversa, Pedro Teixeira foi desafiado a participar numa prova. Com humor, colocou um guardanapo de pano ao pescoço antes de começar, gesto que motivou uma reação divertida de Cristina Ferreira: «Pedro Teixeira, ficas sexy até só com um guardanapo, olha para isto. Este homem, quase 50 anos está aqui…»

Perante o comentário, o apresentador reagiu de imediato, em tom de brincadeira: «Quase 50 anos? Perdeste a cabeça.» Seguiu-se uma troca animada entre ambos, com Cristina a insistir para que o ator revelasse a sua verdadeira idade: «Tenho 40 anos. Não interessa…», respondeu Pedro, enquanto a apresentadora pedia à produção para confirmar a data de nascimento. A verdade é que o artista nasceu a 23 de dezembro de 1980, tendo atualmente 44 anos.

Mas a conversa não ficou por aqui e a dupla protagonizou um momento hilariante quando Cristina Ferreira e Pedro Teixeira enfrentaram um desafio em que tentavam retirar uma toalha de mesa sem quebrar a loiça. A brincadeira não tive sucesso e partiram a loiça toda.

Veja aqui o momento:

«Star Park», o novo programa conduzido por Pedro Teixeira, promete trazer um formato inovador de entretenimento à TVI, com jogos, desafios e a participação de rostos conhecidos da estação. A estreia está marcada para este sábado, 19 de abril, em horário nobre.