«Faz toda a diferença»: Cristina Ferreira revela o hábito que nunca falha para cuidar da pele

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Cristina Ferreira voltou a partilhar com os seguidores algumas das rotinas que considera essenciais para cuidar da pele

A apresentadora sublinhou que, mais do que recorrer a produtos de beleza, há hábitos do dia a dia que têm um impacto direto na aparência da pele. "Mas não se esqueçam do mais importante. A pele reflete todos os nossos hábitos", começou por escrever.

Cristina Ferreira revelou, depois, quais são os gestos que, na sua experiência, fazem realmente a diferença.

"Coisas que sinto mesmo que fazem diferença: beber água (meio litro ao acordar), dormir (faz toooda a diferença), limpar e hidratar não falhando nenhum passo, tentar viver menos stressado", partilhou.

A comunicadora destaca, assim, quatro pilares que procura manter na sua rotina diária: uma boa hidratação logo ao acordar, noites de sono reparadoras, cuidados consistentes de limpeza e hidratação da pele e uma tentativa de reduzir os níveis de stress.

 

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