Atum em água ou em azeite: nutricionista revela qual é o melhor para emagrecer

Cristina Ferreira e a nutricionista Sofia Beirão falaram em direto no Instagram sobre os desafios da alimentação depois dos 40 anos. O tema do atum não ficou de fora, já que é um dos peixes mais consumidos.

De acordo com a especialista, «para emagrecer, é melhor o atum em água». Contudo, lembrou que esse tipo de conserva pode conter metais pesados. Já o atum em azeite não ajuda tanto na perda de peso, mas é considerado mais saudável do ponto de vista nutricional.

Cristina acrescentou a sua experiência pessoal: «Nos últimos dois anos, senti que a dieta já não funcionava. Por mais que tentasse comer menos e saudável, a gordura acumulava-se na barriga e nos braços».

Para inverter o processo, reforçou a proteína, apostou em fibras e ómega 3. Entre os exemplos, destacou o queijo cottage como o único que não lhe provoca inchaço e o salmão como «dos melhores peixes que podemos comer».

Veja o direto aqui: