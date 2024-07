«Casa dos Segredos»: Cristina Ferreira desvenda o valor do prémio final da nova edição

Cristina Ferreira anunciou qual é o valor do prémio final da nova edição da «Casa dos Segredos»

Pela primeira vez na história da «Casa dos Segredos», o valor do prémio final é de 100 mil euros.

A novidade foi desvendada por Cristina Ferreira num vídeo promocional do reality show.

«As câmaras já estão ligadas e os concorrentes já estão a ser selecionados, através de testes muito rigorosos», começa por dizer a apresentadora no início do vídeo. «Só tem de ir a tvi.pt, inscrever-se e habilitar-se a ganhar 100 mil euros», termina Cristina Ferreira, acabando por desvendar o valor do prémio final da nova edição do formato.

Veja aqui o vídeo.