Cristina Ferreira recebe «mimo» de padre que a visitou no programa

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos questiona padre: «Isto é uma pergunta que faço sempre com todos os padres que converso...»

Miguel tem 28 anos e desistiu do curso de gestão para ser padre - Veja a conversa completa

Cristina Ferreira recebeu um presente especial de um padre que esteve no «Dois às 10»

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conheceram esta quarta-feira, dia 2 de outubro, a história do padre Miguel, um jovem de 28 anos que desistiu da licenciatura em gestão para se tornar padre.

No final da conversa, a apresentadora partilhou com na sua página de Instagram um presente que recebeu do convidado.

«O padre Miguel deixou-me um mimo», escreveu na fotografia onde mostra o presente que o padre Miguel lhe deixou.