O produto que Cristina Ferreira não dispensa e que distingue a sua maquilhagem de qualquer outra

Produto de maquilhagem utilizado por Cristina Ferreira não passou despercebido e a apresentadora desvendou tudo

Na abertura do «Dois às 10» desta manhã, a maquilhagem de Cristina Ferreira foi tema de conversa.

«Cláudio, por momentos, gostava de ser Cristina Ferreira só para ter umas purpurinas no rosto», começou por dizer Cristina Ferreira, na sequencia de um comentário feito pelo colega antes do programa começar.

«Mete o grande plano meu e da Cristina para as pessoas perceberem a diferença entre ser-se homem na televisão e nascer-se com esta carinha», respondeu Cláudio Ramos, encantado com a luz no rosto da colega. «Olha a luz ali!», disse o apresentador.

«Tu querias era assim este brilhinho nas bochechas. Mas a Lígia pode-te pôr! Amanhã ela põe-te um iluminadorzinho!», respondeu Cristina Ferreira, revelando o produto que utilizou e que fez as maravilhas do colega.