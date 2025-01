A novidade há tanto esperada! Novo projeto de Cristina Ferreira agita as redes sociais

Cristina Ferreira lançou o seu novo projeto, há muito aguardado pelo público

Cristina Ferreira, finalmente, «levantou a ponta do véu» sobre o seu novo projeto.

Através de um vídeo, divulgado na sua página de Instagram, a apresentadora apresentou o seu novo projeto, Eu sou Gira.

«Hoje levanto o véu ao meu novo projecto. Ou melhor do projecto com vários projectos 😜 Hoje só quero que guardem este hastag #eusouGira . E que pensem nele. Ao longo dos próximos dias e meses, sim meses 😉, vão saber todos os detalhes. Podes ser a primeira a saber das novidades, basta seguires a página @eusougiraoficial. Também te queremos ouvir, sentir, ajudar. Nada do que possas imaginar hoje é o que aí vem. A surpresa será sempre nome do meio. Podes começar já a comentar com o #eusougira e faz a brincadeira de enviar para as tuas amigas , assim do nada, só para ver a reação 😅. Não percas os próximos capítulos. No fundo, ainda só estamos na capa», escreveu na legenda da publicação. «O poder está em ti», terminou, reforçando o slogan do projeto.

Nos comentários da publicação, muitas mulheres reagiram com o #eusouGIRA. Veja, em baixo, as reações: