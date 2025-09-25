Cristina Ferreira deslumbra com visual que é comparado ao da rainha Letizia

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:00

Na manhã desta quinta-feira, Cristina Ferreira surpreendeu no “Dois às 10” ao surgir com uma tiara e um elegante vestido de veludo preto, num programa dedicado a um banquete real. O look da apresentadora acabou mesmo por ser comparado ao da rainha Letizia.

A primeira parte do programa da TVI destacou alguns dos momentos marcantes da visita de Donald Trump a Inglaterra e à família real britânica. Ao lado dos comentadores Gonçalo Quinaz, Luísa Castel-Branco, Cláudia Jacques e Adriano Silva Martins, Cristina Ferreira comentou visuais como o de Kate Middleton e de Melania Trump, além das imagens divertidas do rei Carlos III e da rainha Camila.

Mas foi a própria apresentadora quem acabou por roubar atenções. Com uma tiara delicada e um vestido de veludo preto, Cristina trouxe ao estúdio um verdadeiro ambiente de gala. O visual foi tão marcante que, nas redes sociais, Adriano Silva Martins não resistiu a compará-la a Letizia de Espanha“Um estilo. Duas rainhas. Um mesmo signo”, escreveu.

A comparação arrancou elogios dos seguidores, que não hesitaram em aplaudir o look irrepreensível de Cristina Ferreira, digno de qualquer passadeira vermelha.

Veja na galeria que preparámos as melhores imagens da manhã 'real' do «Dois às 10».

Temas: Cristina Ferreira Rainha Letizia Dois às 10

