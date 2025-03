Receita detox: descubra quais são os 5 ingredientes do sumo de Cristina Ferreira

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Saiba o segredo do sumo verde detox de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira revelou recentemente o segredo do seu sumo verde detox, que é uma verdadeira combinação de frescor e saúde. A receita é simples e combina cinco ingredientes poderosos: espinafres, aipo, maçã verde, pepino e ananás.

Este sumo é uma excelente opção para quem deseja desintoxicar o corpo, melhorar a digestão e aumentar os níveis de energia. Com um alto conteúdo de fibras, vitaminas e minerais, ele promete ajudar na hidratação e no equilíbrio do organismo. Preparar o sumo detox é fácil e rápido, sendo ideal para começar o dia de forma saudável e refrescante.

