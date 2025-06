Cristina Ferreira para Rita Matias: «Peço desculpa por ser tão agressiva na pergunta que vou fazer»

Foi durante o «Dois às 10» que Cristina Ferreira e Rita Matias debateram sobre um tema estruturante da sociedade.

A conversa entre Cristina Ferreira e Rita Matias, deputada do Chega, tem gerado um intenso debate nas redes sociais e na esfera pública, ao abordar a delicada questão do aborto em caso de violação, colocando a questão num plano pessoal e hipotético que tem dividido opiniões.

A apresentadora do «Dois às 10» questionou a política: "Imagine que é a mãe e a sua filha de 12 anos é violada e engravida. Gostava que ela seguisse com a gravidez?", a resposta inicial de Rita Matias foi inequívoca: "Eu gostava que a minha filha não fosse violada e o seu agressor tivesse pena máxima."

No entanto, foi a sua continuação que levantou mais questões e provocou reações diversas. A deputada acrescentou: "Se isso acontecesse teria que perceber o que é que iria acontecer. Volto a dizer, será que ela tinha condições físicas para ter este bebé, será que seria capaz ou não, será que ela me ouviria, porque aos doze anos as pessoas já têm as suas próprias ideias."