Cristina Ferreira sobre o vídeo polémico de Rita Pereira: «Como se ela tivesse feito algo de muito grave»

Cristina Ferreira revelou a sua opinião acerca da polémica em torno de Rita Pereira

Rita Pereira voltou a ser o centro das atenções, desta vez por causa de um vídeo que partilhou com a filha, Lowê, de apenas quatro meses, e que gerou rapidamente controvérsia nas redes sociais. No vídeo, a atriz mostra a bebé a chorar e esclarece que se trata de uma birra, pois a filha estava a pedir colo. A publicação gerou divisões de opinião e foi um dos principais tópicos no «Dois às 10» desta quinta-feira, 13 de março. Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz, Luísa Castel-Branco e os apresentadores do programa das manhãs, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos partilharam a sua opinião sobre o assunto. Veja aqui.

Cláudio Ramos expressou a sua surpresa com a polémica gerada. «Não entendo o porquê de tanto alarido à volta deste vídeo», começou por dizer, sublinhando que, na sua opinião, o vídeo não tinha qualquer problema. «Pegar nisto e usá-lo desta forma é quase indicar que a Rita é uma má mãe», frisou ainda o apresentador, deixando claro que a situação foi exacerbada sem motivo aparente.

Cristina Ferreira também reagiu à situação, demonstrando total apoio à atriz e criticando a forma como o caso foi tratado por alguns comentadores. Para a comunicadora, Rita Pereira sabe exatamente o que está a fazer e a filha está bem cuidada. «A Rita sabe exatamente o que está a fazer», afirmou Cristina. «Vários comentadores vieram manifestar-se em relação a isto quase numa de agressão à Rita, quase como se ela tivesse feito algo de muito, muito grave e isso é que eu acho grave», lamentou Cristina Ferreira.

O apoio a Rita Pereira foi também reforçado pelos comentadores Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco, que estiveram de acordo com a posição dos apresentadores e defenderam a atriz. Ambos enfatizaram que não havia nada de errado nas imagens partilhadas e concordaram que a polémica gerada foi desnecessária.