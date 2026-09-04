Cristina Ferreira abraça novo desafio na TVI: «É de grande responsabilidade»

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Entre as novidades da nova grelha da TVI está “Roda da Sorte”, o novo concurso apresentado por Cristina Ferreira e que promete recuperar a aposta no entretenimento ao final da tarde.

Cristina Ferreira revelou que o objetivo é colocar o formato no horário das 19 horas. Estou muito entusiasmada. Gostei muito quando apresentei o Apanha se Puderes, portanto é voltar a um terreno que é muito querido, mas com um formato que é de grande responsabilidade, porque é de facto dos maiores concursos da televisão a nível mundial. Tem mais de 50 anos e está em 23 países”, explicou.

A apresentadora esteve em Espanha para ver o novo formato e mostrou-se entusiasmada, acrescentando que existirão coisas novas no formato português.

Revelou ainda que «é provável que haja oportunidade de caras conhecidas passarem pelo programa».

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Cristina Ferreira Roda da Sorte Dois às 10 TVI
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Depois de saber que fará dupla com João Patrício, Manuel Luís Goucha descobre pormenor sobre novo programa: «Ia caindo para o lado»

Fora do Estúdio

Depois dos 40, diga adeus a este alimento. Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga

Há 4 min

Devastada com perda, Mafalda Castro faz partilha comovente: «Queria cuidar de ti muito mais tempo»

Há 1h e 44min

Depois de saber que fará dupla com João Patrício, Manuel Luís Goucha descobre pormenor sobre novo programa: «Ia caindo para o lado»

Hoje às 09:29

Estão juntos e já não escondem. Pela primeira vez, Inês Aguiar partilha foto ao lado de Viktor Gyökeres

Hoje às 09:02

«Eu só queria uma ambulância, com urgência»: Sandra Felgueiras vive momento de aflição em Lisboa

Ontem às 15:26

Após rumores de nova relação, Bruno de Carvalho quebra o silêncio: «Quando se trata de namoros, tenho uma regra muito simples»

Ontem às 15:12

Dois dias antes de casar, ex-concorrente do “Big Brother” muda de visual: «Estou chocada»

Ontem às 14:36
MAIS

Mais Vistos

Entre Raquel e Sara, irmã de Nuno revela quem preferia ter como cunhada

Hoje às 10:14

Irmã de Sara desmente suposição de Cláudio Ramos sobre a concorrente

Hoje às 10:08

Telefonema para ex-concorrente esclarece polémica: “Se está zangado, a responsabilidade é dele”

Ontem às 10:13

Isabela Cardinali expõe comportamento de Pedro Moreira uma semana depois do casamento: “É um caso muito extremo”

Ontem às 10:28

Signos

Setembro pode trazer um romance no trabalho para um signo. Será o seu?

26 ago, 13:00

Solteiros a despertar olhares sem precisarem de se esforçar: astróloga lança previsão para signo em setembro

25 ago, 18:00

Horóscopo de setembro: astróloga antecipa acontecimentos inesperados para este mês

25 ago, 17:00

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Receitas

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

Ontem às 09:00

Nunca mais ficou rija. Assim se faz carne estufada no ponto

2 set, 15:00

«Fiz um jantar incrível»: Cristina Ferreira partilha receita saudável para uma refeição simples e deliciosa

31 ago, 14:27

Aprenda a fazer pão com chouriço como o das festas

19 ago, 12:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Depois dos 40, diga adeus a este alimento. Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga

Há 4 min

No dia da grande final do Big Brother Verão, mulher de Boris deixa garantia: «As coisas resolvem-se em casa»

Há 31 min

Devastada com perda, Mafalda Castro faz partilha comovente: «Queria cuidar de ti muito mais tempo»

Há 1h e 44min

Músico, mulher grávida e filha de três anos encontrados mortos em casa. Criança de seis anos sobrevive escondida debaixo da cama

Há 2h e 29min