Cristina Ferreira abraça novo desafio na TVI: «É de grande responsabilidade»

Após ser colhido por um touro e ficar tetraplégico, Nuno deu liberdade à namorada para o deixar. A resposta emocionou-o

Entre as novidades da nova grelha da TVI está “Roda da Sorte”, o novo concurso apresentado por Cristina Ferreira e que promete recuperar a aposta no entretenimento ao final da tarde.

Cristina Ferreira revelou que o objetivo é colocar o formato no horário das 19 horas. Estou muito entusiasmada. Gostei muito quando apresentei o Apanha se Puderes, portanto é voltar a um terreno que é muito querido, mas com um formato que é de grande responsabilidade, porque é de facto dos maiores concursos da televisão a nível mundial. Tem mais de 50 anos e está em 23 países”, explicou.

A apresentadora esteve em Espanha para ver o novo formato e mostrou-se entusiasmada, acrescentando que existirão coisas novas no formato português.

Revelou ainda que «é provável que haja oportunidade de caras conhecidas passarem pelo programa».