Um dia com Cristina Ferreira: acompanhe ao detalhe a rotina diária da apresentadora (mesmo fora do ecrã)

Cristina Ferreira satisfez a curiosidade de muitos seguidores ao partilhar um vídeo da sua rotina diária antes de começar o programa das manhãs

Cristina Ferreira partilhou nas suas redes sociais um vídeo que, certamente, satisfez a curiosidade de quem acompanha diariamente a apresentadora.

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou a sua rotina matinal antes de começar o programa das manhãs. Desde a chegada ao estúdio, passando pelo pequeno-almoço, à preparação para o «Dois às 10», Cristina Ferreira mostrou ao detalhe como são as suas manhãs fora do ecrã. No vídeo, é até possível ver Cláudio Ramos, num momento que, segundo a apresentadora, é habitual todas as manhãs. Segundo Cristina Ferreira, Cláudio Ramos tem o hábito de «invadir» o camarim da colega pela manhã.

Ora veja!