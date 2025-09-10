Depois de celebrar 48 anos, Cristina Ferreira aparece na TVI com novidade que conquistou os fãs

As imagens que marcam a despedida dos 47 anos de Cristina Ferreira

A nossa apresentadora está de volta ao ecrã depois de uma pausa para celebrar o seu aniversário. E encantou com esta novidade

Um dia depois de comemorar o seu 48.º aniversário, Cristina Ferreira voltou a surpreender-nos no Dois às 10. A nossa apresentadora trouxe como novidade a sua nova coleção. Para esta manhã escolheu um look especial que não passou despercebido e que faz parte da sua mais recente coleção: o conjunto de blazer e calças com franjas da linha Spaccio by Cristina.

Com um corte moderno e elegante, o blazer cintado de lapela larga inspira-se no estilo smoking, mas ganha leveza com o brilho subtil do tecido e o movimento das franjas. A faixa larga, que pode ser usada para marcar a cintura, acrescenta um toque sofisticado e feminino, tornando a peça tão versátil quanto impactante.

As calças de cintura subida, com pinças que estruturam o corte e um elástico discreto na parte de trás, garantem conforto sem perder a elegância. O resultado? Um conjunto que traduz exatamente a imagem de Cristina Ferreira: confiança, estilo e contemporaneidade.

Disponível em três tamanhos — S/36, M/38 e L/40 —, este conjunto de duas peças já está a conquistar os fãs, que não pouparam elogios à escolha da apresentadora nas redes sociais.