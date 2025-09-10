Depois de celebrar 48 anos, Cristina Ferreira aparece na TVI com novidade que conquistou os fãs

  • Dois às 10
  • Há 1h e 55min

A nossa apresentadora está de volta ao ecrã depois de uma pausa para celebrar o seu aniversário. E encantou com esta novidade

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Um dia depois de comemorar o seu 48.º aniversário, Cristina Ferreira voltou a surpreender-nos no Dois às 10. A nossa apresentadora trouxe como novidade a sua nova coleção. Para esta manhã escolheu um look especial que não passou despercebido e que faz parte da sua mais recente coleção: o conjunto de blazer e calças com franjas da linha Spaccio by Cristina.

Com um corte moderno e elegante, o blazer cintado de lapela larga inspira-se no estilo smoking, mas ganha leveza com o brilho subtil do tecido e o movimento das franjas. A faixa larga, que pode ser usada para marcar a cintura, acrescenta um toque sofisticado e feminino, tornando a peça tão versátil quanto impactante.

As calças de cintura subida, com pinças que estruturam o corte e um elástico discreto na parte de trás, garantem conforto sem perder a elegância. O resultado? Um conjunto que traduz exatamente a imagem de Cristina Ferreira: confiança, estilo e contemporaneidade.

Disponível em três tamanhos — S/36, M/38 e L/40 —, este conjunto de duas peças já está a conquistar os fãs, que não pouparam elogios à escolha da apresentadora nas redes sociais.

 

Temas: Cristina Ferreira Roupa Nova coleção Outono

RELACIONADOS

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

Fora de Portugal, Cristina Ferreira inicia contagem decrescente para o 48.º aniversário

A figura do Governo que Cristina Ferreira admira: «É das minhas maiores curiosidades»

A Não Perder

Por mais amigo que seja, não cometa estes erros quando vai a casa de alguém

Há 29 min

Saiba por quanto tempo pode deixar a roupa molhada na máquina

Há 59 min

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

Há 2h e 29min

Casca de banana com vinagre: porque anda toda a gente a fazer esta mistura?

Há 3h e 28min

Quase toda a gente erra nisto ao cozer batatas

Há 3h e 29min

Fumar em esplanadas de cafés e restaurantes vai passar a ser proibido em Espanha

Há 3h e 53min

Não arrisque estragar a roupa – este passo é obrigatório antes de a lavar na máquina

Há 3h e 59min
MAIS

Mais Vistos

Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!»

Hoje às 10:13

Cláudio Ramos revela quanto gastou a votar num finalista do «Big Brother Verão»

Hoje às 10:19

Diogo Bordin responde a pergunta sobre Carolina Braga: «Gostavas de a ter na tua vida?»

Ontem às 11:52

Diogo Bordin revela como conheceu António Leal e Silva: «Ele disse...»

Ontem às 11:57

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Sem inspiração para o jantar? Prepare este arroz de cogumelos

Há 2h e 59min

Sem farinha e 'amigo' da dieta: agarre esta receita de bolo de chocolate

Ontem às 10:34

Não há pão como este de azeitonas, queijo e bacon

8 set, 16:00

Se os bifes de frango já o cansam, esta receita espanhola é a solução

4 set, 16:25

Fora do Estúdio

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

Há 2h e 29min

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

Ontem às 09:37

O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

Ontem às 08:58

Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

8 set, 11:06

Fotos

Por mais amigo que seja, não cometa estes erros quando vai a casa de alguém

Há 29 min

Saiba por quanto tempo pode deixar a roupa molhada na máquina

Há 59 min

Depois de celebrar 48 anos, Cristina Ferreira aparece na TVI com novidade que conquistou os fãs

Há 1h e 55min

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

Há 2h e 29min