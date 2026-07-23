Cristina Ferreira mostra-se indignada com notícia sobre Ruth Marlene: «Acho mesmo triste»

De partir o coração. Em lágrimas, Olívia recorda como se despediu do marido: «Fechei-lhe os olhos e ele não deu mais um suspiro»

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conduziram no Dois às 10 a rubrica Conversas de Café.

Um dos temas abordados em estúdio foi a notícia avançada pela imprensa, que dava conta de que, alegadamente, as irmãs Ruth Marlene e Jéssica Portugal estariam “de costas voltadas” e que Jéssica Portugal teria tentado “internar” a irmã.

Apesar de Jéssica Portugal já ter emitido um comunicado a desmentir as informações divulgadas no referido site e nas redes sociais, Cristina Ferreira mostrou-se profundamente indignada com a primeira notícia publicada. «Eu, se fosse diretora de uma redação, se me chegasse alguma coisa relacionada com a saúde de alguém ou com a saúde mental de alguém, eu não publicava nada, mas isso sou eu. Agora, a maior parte das pessoas não entende dessa maneira e não tem noção nenhuma do impacto que pode ter uma notícia destas», começou por dizer.

A apresentadora da TVI não escondeu o desconforto perante a forma como a informação foi divulgada, sublinhando o impacto que uma notícia deste género pode ter na vida de uma pessoa. «Vamos lá ver, é uma notícia que dizia que se tinha tentado internar numa ala psiquiátrica a Ruth Marlene. Alguém tem noção do que é isto? Alguém tem noção do que isto foi na cabeça das pessoas que a vão ver a cantar agora no dia a seguir a isto?! Acho mesmo triste!», afirmou.

Cristina Ferreira terminou o desabafo reforçando a gravidade da situação: «Acho isso mesmo muito grave, pronto»

As declarações da apresentadora foram feitas em direto no «Dois às 10» e rapidamente geraram reação entre os espectadores e nas redes sociais.